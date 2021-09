De l’or pour Hili et de l’ argent pour Amguoun

Le champion marocain Abdeslam Hili a offert jeudi au Royaume sa première médaille d'or aux Jeux paralympiques de Tokyo 2020, en battant le record mondial des 400 m (T12) en 47 sec 59/100è. Hili a pris le dessus sur l'Américain Noah Malone, deuxième en 47 sec 93/100è, et le Tunisien Rouay Jebabli, qui complète le podium en 48 sec 01/100è.



Poursa part, le deuxième Marocain de la course, Mahdi Afri est arrivé en quatrième position (48 sec 93/100è).



Toujours jeudi, l’athlète Mohamed Amguoun a remporté la médaille d'argent des 400 m (T13) dansle cadre des Jeux paralympiques de Tokyo.



Amgoun, qui détient le record du monde de l'épreuve (46.92), établi à Londres en 2017, a terminé deuxième en parcourant les 400 m en 47 sec 70/100è, derrière l'Algérien Skander Djamil Athmani (46 sec 70/100è).



De son côté, le Namibien Johannes Nambala a complété le podium grâce à son meilleur chrono de la saison (48 sec 76/100è).



Il s’agit de la cinquième médaille décrochée par le Maroc lors de ces jeux, après les médailles d'argent et de bronze de Yousra Karim et Hayat El Garaa de l'épreuve du lancer du disque (F41), et celle également en bronze de Saida Amoudi au lancer du poids (F34).