De l’or pour Achraf Ed-Doghmi

Le Marocain Achraf Ed-Doghmi a remporté, jeudi à Abuja, la médaille d'or du Championnat d'Afrique de cyclisme sur piste 2022. Ed-Doghmi a remporté haut la main la course scratch catégorie senior disputée au Vélodrome d'Abuja où l'équipe nationale marocaine de cyclisme a brillé de mille feux. Chez les dames juniors, Raja Chaker a décroché la médaille d'argent dans la même catégorie.



Dans la discipline "poursuite par équipes" senior, l'équipe nationale, composée de Mohcine El Kouraji, Achraf EdDoghmi, Youssef Bdadou et Mounir El-Azhari, a remporté une deuxième médaille d'argent, alors qu'une troisième a été attribuée à l'équipe nationale junior dans la même épreuve.



Mohamed Najib Sanbouli, Ouassim Hamadi, Alaa Aziki et Achraf El-Karimi sont les détenteurs de ce métal. Les jeunes cyclistes marocains ont fourni une belle prestation lors de la première journée de cette compétition africaine qui se déroule du 14 au 17 juillet au Nigeria.



Plusieurs cyclistes d'Afrique du Sud, du Zimbabwe, d'Egypte, du Maroc, du Ghana, de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Bénin, de Guinée, du Burundi, d'Erythrée, d'Ethiopie, du Soudan du Sud, d'Ouganda, d'Algérie, du Togo, du Rwanda et de Tunisie, participant à ce Championnat.