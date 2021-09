De l’ amateurisme au temps du professionnalisme: Les misères du Kawkab n’en finissent pas

Le match entre la RCAZ et le KACM pour le compte de la première journée du championnat national de football Botola Pro D2 Inwi, reporté à lundi, a été remporté par les locaux par trois buts à un. Les causes du report relèvent de l’ignorance des dirigeants du Kawkab des règlements qui régissent la pratique footballistique à travers le monde. Pour ce match de la première journée, le club phare de la cité ocre s’est présenté à Casablanca avec un effectif qui ne compte que sept joueurs autorisés à disputer le championnat, alors que tous les autres n’étaient pas encore qualifiés. Une situation ridicule qui met mal à l’aise le comité marrakchi qui savait que son interdiction de recruter venait de la FIFA et non de la FRMF qui a autorisé les clubs à se présenter parle biais des CIN ou des passeports pour les deux premières journées. Le fait est qu’aujourd’hui le KACM ne dispose que de sept joueurs pour évoluer au moins jusqu’au mercato hivernal, et pour faire face à cette situation, le staff technique a fait appel à huit joueurs de l’équipe espoir pour combler le vide et avoir quinze éléments à inscrire sur la feuille de match comme c’était le cas face à la RCAZ. Tout le monde sait que le maintien du KACM enD2 la saison passée ne s’est réalisé que lors de la dernière journée et que les malheurs du club ne font qu’empirer. A qui la faute ? Les comités qui prennent en charge les destinées du Kawkab se rejettent la responsabilité et le club est en train de payer les erreurs de certaines personnes qui auraient tout calculé sauf l’intérêt général du club. Entre un passé glorieux et un avenir incertain, le Kawkab de Marrakech traverse une situation difficile dont on ne connaît pas l’issue. Le comité actuel voudrait apparemment sauver ce qui peut encore l’être, mais sa non maîtrise des règles du jeu lui fait défaut. Jusqu’où iront les déboires du club ? Personne ne le sait, mais le plus important aujourd’hui, c’est de fédérer les efforts de tous les acteurs de la ville pour espérer qu’un jour le KACM puisse retrouver sa place d’antan.