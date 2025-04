De jeunes entrepreneurs palestiniens saluent le soutien constant de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, au peuple palestinien

De jeunes entrepreneurs palestiniens, bénéficiaires du programme d'incubation de projets de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dédié à l’innovation et à la créativité, ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien constant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, à l’ensemble du peuple palestinien.



Ces jeunes porteurs de projets ont salué, à l’issue de leur participation à l’édition 2025 du salon "GITEX Africa", la dynamique de développement que connaît le Royaume dans divers secteurs, a indiqué l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif dans un communiqué publié lundi.



Ils ont également mis en exergue la présence remarquable du Royaume à Al Qods empreinte d’un symbolisme historique tant dans la ville Sainte qu'auprès de ses habitants, soulignant l’élan de solidarité manifesté par l'ensemble des composantes de la société marocaine envers le peuple palestinien, en toutes circonstances.



La délégation palestinienne a clôturé sa participation à "GITEX Africa" à Marrakech par une visite à l’incubateur de projets de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Benguerir, ainsi qu’à l’incubateur d’innovation et de créativité relevant de l’Agence, ajoute la même source.



Le groupe est composé des représentants de six start-up bénéficiant du programme d’incubation de l’Agence pour l’année en cours, financé par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en plus de membres de l’Université Al-Qods et de la Banque de Palestine.



La visite de la délégation palestinienne à l’UM6P a permis de découvrir son écosystème d’innovation et d’entrepreneuriat et d’explorer les perspectives de renforcement de la coopération future avec les institutions palestiniennes, dans le cadre du soutien au développement durable et à l’autonomisation des jeunes, en présence du président de l’Université, Hicham El Habti.



Par ailleurs, la délégation a pris connaissance, lors de sa visite au siège de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat, des différents programmes et projets menés à Al Qods dans le cadre de l’incubateur d’innovation lancé l’an dernier, dans le cadre de la stratégie numérique de l’Agence 2024-2027, dont ont déjà bénéficié treize jeunes entreprises.



Chaque promotion bénéficie d’un accompagnement intensif et de formations réparties sur plus de 160 heures d’ateliers interactifs dédiés à l’entrepreneuriat et à l’innovation, sur une durée de cinq mois, avant de permettre aux projets les plus performants de participer aux salons annuels "GITEX Africa – Maroc" et "Expand North Star" à Dubaï.