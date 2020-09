David et Victoria Beckham accusés d’ avoir propagé le coronavirus en secret !

Si les tests du Covid se multiplient ces derniers jours, donnant une visibilité aux soignants, il y a quelques mois, c’était une autre paire de manche pour le grand public, stars comme anonymes. C’est ainsi qu’en mars dernier, le couple Beckham, David et Victoria, a été contaminé lors d’une fête à Los Angeles, rapporte Page Six. Le Daily Mail ajoute que d’autres stars y ont participé, comme le chef Gordon Ramsay ou encore les actrices Liv Tyler et Eva Longoria.



Ce n’est qu’après plusieurs voyages entre le Royaume-Uni et les EtatsUnis que les Beckham ont eu leurs premiers symptômes... Entre temps, expliquent nos confrères, plusieurs de leurs employés (“des gardes du corps et des assistants”) ont été contaminés.



A partir de ce moment, le couple a donc rejoint sa résidence dans la campagne anglaise des Cotswolds pour y passer deux semaines en quarantaine.



“Victoria a vraiment paniqué”, rapporte un témoin au magazine. Cette même source assure que l’ex Spice Girl “était complètement pétrifiée qu’ils puissent contaminer tout le monde et a fait tout ce qu’elle pouvait pour minimiser tous les risques futurs. Non seulement elle était alitée, mais elle était aussi complètement paniquée. Ce furent quelques semaines difficiles”.



Aux prémices de la crise sanitaire, en mars, Victoria et David Beckham avaient par ailleurs été très actifs sur les réseaux sociaux. Ils avaient bien sûr félicité les soignants, tout en rappelant à leurs fans de rester chez eux et de respecter les gestes barrières. En secret, ils avaient aussi envoyé du matériel médical à leurs proches collaborateurs, et vérifié que tout le monde était en bonne santé. Depuis, ils se feraient tester régulièrement.