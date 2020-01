Daniele De Rossi met fin à sa carrière de joueur

L'ancien international italien Daniele De Rossi, champion du monde 2006, a annoncé lundi qu'il mettait fin à sa carrière de footballeur pour "des raisons familiales", six mois seulement après avoir rejoint le club argentin de Boca Juniors.

"Je dois rentrer chez moi. Je quitte Boca et le football", a déclaré l'ancien milieu de terrain de l'Italie et de la Roma, âgé de 36 ans.

"Je quitte un club qui est entré dans mon coeur, ce sport, ma passion", a indiqué l'Italien. Avant toutefois d'ajouter: "Je vais continuer à travailler dans le football en Italie, je ne sais pas dans quel rôle".

De Rossi, qui avait signé en juillet un contrat d'un an avec Boca Juniors, n'a disputé que sept matches avec l'équipe de Buenos Aires, marquant une fois.

Victime de plusieurs blessures, il a cependant insisté sur le fait qu'il n'avait "aucun problème de santé grave" mais qu'il ressentait simplement "le besoin d'être plus proche de ma famille, de ma fille. Ils me manquent et je leur manque".

De Rossi avait auparavant joué pendant 18 ans avec l'AS Roma, avant de quitter le club romain à la fin de la saison dernière.

Il a également porté à 117 reprises le maillot de l'équipe d'Italie, avec laquelle il a remporté le Mondial-2006.