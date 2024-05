Dakhla à l'heure des 14èmes Journées scientifiques du tourisme durable

Les travaux des 14èmes Journées scientifiques du tourisme durable ont démarré, mercredi à Dakhla, sous le thème "Horizons authentiques pour le management du tourisme durable et des loisirs".



Initié par l'Ecole nationale de commerce et de gestion (ENCG) de Dakhla, en partenariat avec l’Université Sorbonne Paris Nord, l'Association internationale de management du tourisme durable et le Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, cet événement de trois jours (8, 9 et 10 mai) se veut une occasion pour débattre des défis liés au développement du tourisme durable au niveau mondial.



Cette manifestation qui réunit des académiciens et professionnels marocains et étrangers constitue également un carrefour académique pour explorer les voies possibles d’un tourisme durable et solidaire, rapporte la MAP.



Dans une déclaration à la presse, le directeur de l'ENCG de Dakhla, Aziz Sair, a souligné que ces Journées scientifiques ont pour objectif de repenser les pratiques et les modèles structurant le tourisme au cours des dernières décennies et de s'orienter vers un tourisme durable qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux, actuels et futurs.



M. Sair a aussi indiqué que le tourisme durable et responsable demeure prioritaire, en ce sens qu'il contribue à assurer le développement touristique de la région Dakhla-Oued Eddahab, appelant à mettre en place des mesures pratiques éco-responsables dans les infrastructures touristiques, à promouvoir l’écosystème local et à encourager les activités respectueuses de l’environnement.



Pour sa part, le professeur à l'Université de Lille (France), Mbaye Fall Diallo, a noté que ce colloque est l’occasion de débattre des mesures idoines et appropriées à mettre en place pour un tourisme durable et responsable, insistant sur la nécessité d'une forte implication de toutes les parties prenantes en la matière.



Lors de ce conclave, les participants débattent de plusieurs thématiques axées notamment sur "La place du tourisme durable dans la politique touristique du Maroc", "Dakhla, destination phare de l'Afrique atlantique" et "La diplomatie environnementale: La coopération internationale pour un tourisme durable et inclusif".