DJ Khaled aspire à un mode de vie plus sain

DJ Khaled a trouvé le moyen d’allier business et santé en devenant ambassadeur de la marque Weight Watchers sur les réseaux sociaux. Et le meilleur moyen de vendre un régime est encore de l’appliquer. Du coup, le célèbre producteur a décidé de se plier au nouveau WW Freestyle et d’avoir un mode de vie plus sain.

Il documentera son expérience jour après jour tout en vantant les bienfaits de ce régime. Selon CNN Money, DJ Khaled aurait déjà perdu pas moins de 9,5 kilos.

« Weight Watchers, c’est se pousser à être bien et à donner le meilleur de soi-même. Mon fils est mon amour, ma vie, et j’ai besoin d’être bien pour lui. Etre bien, c’est être en bonne santé ; être en bonne santé veut dire changer mon mode de vie, et le nouveau programme WW Freestyle m’apporte des habitudes plus saines pour ma vie », a déclaré DJ Khaled.

Weight Watchers ne pouvait rêver d’un meilleur ambassadeur. D’ailleurs la marque n’a pas hésité à vanter ses mérites, lui qui a la «passion d’inspirer les autres à travers ses expériences». Après Oprah Winfrey qui a pris des parts dans la société après en être également devenue l’égérie, l’entreprise, elle, grossit.