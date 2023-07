Cyclisme: La 33è édition du Tour du Maroc du 14 au 23 septembre

La 33è édition du Tour du Maroc cycliste, qui s'inscrit dans le calendrier de l'Union cycliste internationale (UCI), se tiendra du 14 au 23 septembre 2023, sous le thème "Le Tour du Maroc cycliste, un héritage national".



Le coup d'envoi de cette édition du tour sera donné le 14 septembre à Laâyoune, tandis que l'arrivée aura lieu le 23 septembre à Casablanca.



Le Tour du Maroc connaîtra cette année la participation de 20 équipes et sélections, tandis que le Maroc sera représenté par deux équipes "A" et "B". L'équipe du Maroc "B" compte dans ses rangs des jeunes prometteurs qui ont disputé cette année plusieurs tours cyclistes, dont le dernier est celui du Cameroun.



La Fédération Royale marocaine de cyclisme a reçu plus de 70 demandes de participation à cette grande manifestation sportive.



Lors de cette édition, organisée en partenariat avec le ministère de l'Education nationale, du Préscolaire, et des Sports, ainsi que le Comité national olympique marocain, sous l'égide de l'UCI, près de 1.600 km seront parcourus par les participants sur un total de 10 étapes.



La première édition du Tour du Maroc cycliste a été organisée en 1937, tandis que la dernière édition a eu lieu en 2019, avant un arrêt de trois ans pour cause de pandémie.