Cyclisme : Forte participation marocaine aux championnats d'Afrique sur route à Sharm El Sheikh

Le Maroc prend part actuellement aux championnats d'Afrique sur route de cyclisme, qui se tient à Sharm El Sheikh en Egypte, à côté de 31 pays.



La délégation marocaine se compose de 10 coureurs chez les seniors et moins de 23 ans et 6 juniors. Côté dames, les couleurs nationales sont défendues par 6 athlètes seniors et moins de 23 ans et 4 juniors.



La délégation, qui s'était envolée mardi pour Le Caire, est encadrée par Ahmed Rhili (coordonnateur technique général), Abdelaati Saadoune (entraineur des seniors), Adil Dehkila (entraineur de l'équipe juniors) et Siham El Ouakili (entraineur de l'équipe féminine).



L'équipe nationale avait effectué, du 02 février au 17 mars, des stages de préparation dans la ville turque d'Antalya, juste après sa participation au Tour de Sharjah aux Emirats arabes unis. Elle a également pris part à des courses internationales en Turquie et au Tour du Rwanda.

Pour ce qui est des autres catégories, en sus de la sélection féminine, elles ont eu droit, elles aussi, à un stage de préparation à Béni Mellal.



Lors d'une cérémonie organisée à Mohammedia en l'honneur des équipes nationales en partance pour Le Caire, tenue, le président de la Fédération royale marocaine de cyclisme, Mohammed Belmahi, a appelé les coureurs nationaux à donner le meilleur d'eux-mêmes afin d'honorer le drapeau national, notant que l'instance fédérale n'épargnera aucun effort afin de permettre à l'équipe nationale de bien préparer les prochaines échéances, notamment les Jeux de la Méditerranée en Algérie (25 juin-5 juillet) et les Jeux islamiques en Turquie (09-18 août).



Après avoir souligné que le sport en général et le cyclisme, en particulier, fait partie intégrante de l'identité marocaine, il a mis l'accent sur l'impératif de se pencher sur le chantier de la formation continue.



Il a également mis en avant l'amélioration du niveau de l'équipe nationale féminine, que ce soit pour les courses sur route ou le VTT, notant que dans les années à venir, un Tour du Maroc féminin pourrait avoir lieu.



A noter que la Marocaine Samira El Ouassini a été désignée seule arbitre femme lors des championnats d'Afrique sur route.



Ci-après la liste des sélections nationales:



Dames

Juniors et moins de 23 ans: Siham Sadi (Association Tihad Sportif Casablanca), Siham Berbouch (Union Benslimane), Chaimae Zekraoui (Union Benslimane), Noura Sahmoud ( Club Roue d'or Mohammedia), Salma Hariri (Association Abtal Safi) et Fatima Zahra Ben Zekri (Club sportif Casablanca).

Juniors: Salma Ben Zaaboul (Abtal Safi), Yasmine Bouchiha (Club Roue d'or Mohammedia), Wiam Maaroufi (TAS Casablanca) et Rajae Chakir (Chabab Souk Sebt Ouled Nema).



Hommes

Seniors et moins de 23 ans: Adil Arbaoui (Association cyclisme de Khouribga), Mustapha El Kihel (Sakia El Hamra de Laâyoune), Oussama Khafi (Sakia El Hamra de Laâyoune), Soulaimane Menoual (Lions Marrakech), Mounir Makhchoun (Najah Agadir), Nasreddine Maatougui (Union sportive Casablanca), Achraf Doghmi (Kawkab Marrakech) et El Houcine Sebahi (Association Boughaz Tanger).



Juniors

Saâd Aït Akbour (Association cyclisme de Marrakech), Ouassim Hamadi (Roue d'or de Mohammedia), Ilyas Sakini (Kawkab Marrakech), Alae Aziki (Al Ismailia Meknès), Mohamed Najib Sanbouli (Abtal Safi), Achraf El Karimi (Abtal Safi).