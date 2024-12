Cyclisme/Championnats arabes sur piste : Le Marocain Achraf Ed-Doghmi médaillé de bronze de l'épreuve aux points

Le coureur cycliste marocain Achraf Ed-Doghmi a remporté la médaille de bronze de l'épreuve aux points, jeudi lors de la première journée des 13èmes Championnats arabes sur piste, qui se sont déroulés du 26 au 28 décembre au Caire.

L'or et l'argent de ce concours ont été enlevés, respectivement, par les Emiratis Abdellah El Hamadi et Sayf El Kaabi.



L'équipe nationale comprenait outre Ed-Doghmi, les coureurs El Houcine Sabahi et Idriss El Alouani, qui sont encadrés par l'entraîneur national Abdelaati Saadoune. La délégation nationale était conduite par le vice-président de la Fédération Royale marocaine de cyclisme (FRMC) et membre du comité exécutif de l'Union cycliste arabe, Mohammed Katim.



Outre la sélection marocaine, ces championnats ont connu la participation des équipes nationales des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite, du Qatar, de l'Algérie, de la Tunisie, du Bahreïn et de l'Egypte, pays hôte.

Quelque 150 coureurs, cadres administratifs et techniques ont pris part à ces championnats.



A rappeler que les coureurs Achraf Ed-Doghmi et Rajae Chakir avaient été sacrés champions arabes lors de la 11ème édition de ces championnats, organisées également au Caire en octobre 2022.