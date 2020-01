Critiquée de toutes parts, la FM6CS dresse son bilan

La Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs (FM6CS) a présenté, vendredi à Casablanca, le bilan de ses actions ciblant plus de 860 membres issus de 29 disciplines sportives au titre de la période 2011-2019.

“La FM6CS a sauvé des vies et rétabli la dignité d’un grand nombre de champions marocains. Nous avons ainsi toujours servi nos champions en contribuant à améliorer leur vie quotidienne et celle de leur famille", a souligné, à cette occasion, le président de la FM6CS Moncef Belkhayat lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de ce bilan.

Il a fait savoir que la Fondation bénéficie depuis 2011 d'un budget versé chaque année par la Marocaine des jeux et des Sports, équivalant à 1% de son chiffre d'affaire annuel, plafonné à 10 millions de dirhams (MDH).

En 8 ans, ce budget s'est élevé à prés de 57 MDH, dont 80% a profité directement aux membres à travers les aides et prises en charge octroyées en leur faveur dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'hébergement ou encore de la formation.

La santé des membres et de leur famille constitue un axe clé des actions de la Fondation, a-t-il relevé, notant que depuis mars 2012 et la signature du contrat d'assurance maladie avec la compagnie Saham Assurances, tous les membres ainsi que leurs conjoints et enfants sont assurés pour leurs soins de santé.

Au total, quelque 2.680 bénéficiaires sont concernés, parmi lesquels 860 champions membres, 717 conjoints et 1.103 enfants, a-t-il précisé, ajoutant que grâce à cette couverture, chacun bénéficie d'un remboursement de ses soins de 80% à 90% des frais avancés.

Convaincue que l'éducation est une priorité, la Fondation apporte également à ses membres une aide dans le règlement des frais de scolarité de leurs enfants, et parfois d’eux-mêmes quand ils désirent poursuivent des études à la fin de leur carrière. Elle prend à ce jour en charge 158 aides à la scolarité, dont 121 concernent les études élémentaires et 37 celles supérieures.

Par ailleurs, la Fondation Mohammed VI des champions sportifs contribue aux frais de logement de 75 membres et aident une dizaine de personnes dans le besoin en subvenant à leurs frais alimentaires. Ces champions bénéficient dans ce cadre de bons d’achats mensuels auprès d’une enseigne d’hypermarché.

En partenariat avec la Fédération Royale marocaine d’athlétisme et l’Institut Royal de formation des cadres, la FM6CS a pris en charge 26 formations diplômantes dispensées à 13 membres. Grâce à cette aide, ils ont pu suivre deux sessions du Brevet d’aptitude à l’entraînement sportif (BAES 1 et BAES 2).

Interlocuteur quotidien de ses membres, la Fondation intervient à chaque étape de la vie de leurs familles. Elle accompagne et prend en charge une moyenne annuelle de 10 à 15 décès, concernant soit des proches, soit les champions eux-mêmes.

La Fondation bénéficie, depuis 2014, de la Très Haute Sollicitude Royale qui lui permet d’envoyer chaque année une délégation officielle de 20 membres pour accomplir le pèlerinage à la Mecque.

Créée sur Hautes Instructions de S.M le Roi Mohammed VI, la Fondation Mohammed VI des Champions Sportifs œuvre depuis août 2011 à honorer les grands champions marocains et à leur permettre de vivre dans le respect et la dignité.