Cristiano Ronaldo à Madère pour voir sa mère, victime d’un AVC

La star portugaise du football Cristiano Ronaldo a manqué l’entraînement de la Juventus Turin pour se rendre mardi au chevet de sa mère, victime d’un accident vasculaire cérébral sur son île natale de Madère.

Lunettes noires sur le nez, le quintuple Ballon d’or est arrivé à l’aéroport de Funchal avec sa compagne et son fils aîné, a constaté un photographe de l’AFP. “Merci pour tous vos messages de soutien à ma maman. En ce moment elle est stable et se rétablit à l’hôpital”, a indiqué le joueur de 35 ans sur son compte Twitter. “Moi et ma famille nous voulons remercier l’équipe médicale qui s’occupe d’elle, et demander gentiment à pouvoir préserver notre intimité en cette période”, a-t-il ajouté dans un message en anglais.

Selon le journal Diario de Noticias da Madeira, l’international portugais comptait faire une “visite éclair” sur l’île afin de rentrer à Turin à temps pour participer mercredi soir à la demi-finale retour de Coupe d’Italie entre son équipe et l’AC Milan. “Tout ce que nous pouvons dire, c’est qu’il n’est pas à l’entraînement pour des raisons personnelles”, avait déclaré son club à l’AFP, sans autre précision, avant qu’il n’atterrisse à Madère à bord d’un jet privé.

Sa mère, Dolores Aveiro, âgée de 65 ans, a été hospitalisée après un AVC mardi à l’aube à Funchal. Toujours d’après les médias locaux, elle était consciente et dans un état jugé stable. Dolores Aveiro et son fils, qui a perdu son père il y a une quinzaine d’années, sont très proches.