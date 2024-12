Crédit du Maroc: Émission d'obligations subordonnées perpétuelles de 500 MDH

Crédit du Maroc a annoncé, vendredi, avoir procédé à une émission d'obligations subordonnées perpétuelles avec mécanisme d’absorption des pertes et d’annulation de paiement des coupons d’un montant global de 500 millions de dirhams (MDH) en principal.



Cette opération, placée en deux tranches A et B non cotées, concerne 5.000 obligations subordonnées perpétuelles, pour une valeur nominale de 100.000 dirhams, indique la banque dans un communiqué.



La maturité des opérations est perpétuelle, avec possibilité de remboursement anticipé, au-delà de la 5e année de la date de jouissance, qui ne peut être effectué qu’à l’initiative de l’émetteur et après accord de Bank Al-Maghrib (BAM) avec un préavis minimum de cinq ans, précise la même source.



S'agissant de la première tranche A non cotée, le taux d’intérêt facial est révisable chaque 10 ans. Pour les 10 premières années, le taux d’intérêt facial est déterminé en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par BAM le 29 novembre 2024, soit 3,32%. Ce taux sera augmenté d’une prime de risque, soit entre 5,57% et 5,67%, selon le communiqué.



Quant à la tranche B non cotée, pour la première année, le taux d’intérêt facial est le taux plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle que publiée par la Banque centrale le 29 novembre 2024, soit 2,73%.



Ce taux sera augmenté d’une prime de risque comprise, soit entre 4,78% et 4,88%, fait savoir la filiale du groupe Holmarcom.



Concernant la méthode d'allocation, Crédit du Maroc note qu'il s'agit d'une adjudication à la française avec priorité à la tranche B (à taux révisable annuellement) puis à la tranche A (à taux révisable chaque 10 ans).



Par ailleurs, la négociabilité des titres se fera de gré à gré (hors bourse).



Alors que la période de souscription s'étale du 02/12/2024 au 04/12/2024 inclus, la souscription aux présentes obligations ainsi que leur négociation sur le marché secondaire sont strictement réservées aux investisseurs qualifiés de droit marocain listés dans le prospectus visé par l''Autorité marocaine du marché des capitaux en date du 20/11/2024 sous la référence n°VI/EM/034/2024, conclut le communiqué.