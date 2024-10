Crédit bancaire : hausse de l'encours de 3,9% à fin août

L'encours du crédit bancaire s'est établi à 1.103 milliards de dirhams (MMDH) durant les huit premiers mois de 2024, en hausse de 3,9% d'une année à l'autre, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Cet encours se répartit sur les agents non financiers avec 936,4 MMDH et les agents financiers (166,7 MMDH), précise BAM dans son récent tableau de bord "Crédits-Dépôts bancaires".



Le crédit bancaire aux entreprises non financières privées a marqué une augmentation annuelle de 2,9%, reflétant la progression de ses principales composantes.



En effet, les crédits à l'équipement se sont accrus de 6,6% et les facilités de trésorerie de 2%, précise la Banque centrale, ajoutant que les concours à la promotion immobilière ont progressé de 2,4%.



Concernant le crédit accordé aux ménages, il a enregistré une hausse annuelle de 0,8 %, traduisant essentiellement un accroissement de 1,5% des prêts à l'habitat et de 0,8% de ceux à la consommation.



Le financement participatif destiné à l'habitat, sous forme notamment de Mourabaha immobilière, a poursuivi sa progression et s'est établi à 23,5 MMDH, après 20,7 MMDH une année auparavant.



En outre, BAM fait savoir que les banques indiquent, au deuxième trimestre 2024, des critères d'octroi inchangés aussi bien pour les prêts à l'habitat que pour ceux à la consommation. Pour la demande, elle aurait augmenté, tant pour les prêts à la consommation que pour ceux à l'habitat.



Pour ce qui est des taux appliqués aux nouveaux crédits, ils ressortent, au T2-2024, globalement en baisse à 5,90%, avec un recul à 7,03% pour les crédits à la consommation et à 4,79% pour ceux à l'habitat.