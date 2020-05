Création de 554 contenus numériques par l'AREF de Béni Mellal- Khénifra

L'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Béni Mellal- Khénifra a créé, jusqu'au 28 avril, un total de 554 contenus numériques destinés à assurer le suivi des cours à distance.

Ces 554 contenus numériques ont été créés avec le soutien de différents partenaires de l'AREF en quatre étapes (276 ressources numériques dédiées à la plateforme TelmidTICE dans une première phase, 186 leçons vidéo en forme d'émissions télévisées dans la deuxième phase, 50 ressources pour des exercices de soutien pour les matières scientifiques dans la troisième phase, et 42 ressources numériques dédiées à la révision et l'évaluation dans la quatrième phase), indique un communiqué de l'AREF.

La même source a précisé que l'Académie poursuit son action d'orientation scolaire, professionnelle et universitaire à distance, dans la mesure où les cadres d'orientation de la région ont créé 65 pages sur les réseaux sociaux, pour couvrir l'ensemble des établissements scolaires de la région, le but étant d'interagir positivement avec les apprenants et répondre à leurs questions.

Ces pages ont ainsi permis à l'Académie de mettre à profit des élèves le guide du baccalauréat dans sa nouvelle version 2020 et de produire des capsules scientifiques pour les apprenants, en plus de la diffusion en ligne des interventions des cadres d'orientation et de l'éducation ansi que de la formation afin d'interagir directement avec les élèves et de répondre à leurs préoccupations, ajoute le communiqué.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’une batterie de mesures mises en place par l’AREF de Béni Mellal- Khénifra pour accompagner les décisions du gouvernement et du ministère de tutelle visant à prévenir la propagation de la pandémie du Covid-19 et à assurer la continuité de l'enseignement dans ces circonstances exceptionnelles, ainsi que la réussite du chantier relatif à l’e-learning.

Rappelons qu’une cellule régionale a été formée et a connu une forte adhésion du corps d’encadrement et d'inspection au niveau régional, en plus des cadres pédagogiques et des enseignants, pour assurer le suivi de la production des contenus numériques et des cours à distance dans le souci d’alimenter le portail dédié à l'enseignement à distance.