Création au Maroc du Forum des associations africaines d'intelligence économique

L’Assemblée générale constitutive du Forum des associations africaines d’intelligence économique (FAAIE) a été tenue récemment dans la ville de Casablanca.

En application de la convention de partenariat signée à Dakhla le 5 mai 2018 dans le cadre de l’Université ouverte de Dakhla, les présidents du think tank Vigilances, intelligence et prospective de Côte d’Ivoire, du Centre africain de veille stratégique du Congo Brazzaville, du Réseau nigérien d’intelligence économique, du Centre SOPEL international du Sénégal, de l’Association tunisienne d'intelligence économique, de l’Association tchadienne d’intelligence économique, de l’Association marocaine d’intelligence économique et de l’Association d’études et de recherches pour le développement du Maroc ont tenu, le 20 juillet à Casablanca, l’Assemblée générale constitutive du FAAIE, rapporte la MAP citant un communiqué du Forum.

Après examen et adoption des statuts, du règlement intérieur et des chartes d’éthique et de déontologie, les membres ont élu à l’unanimité Driss Guerraoui du Maroc président du Forum et Amath Soumaré (Sénégal), Kais Mejri (Tunisie), Amand Marc (Côte d’Ivoire), Adoum Youssouf Ibrahim (Tchad), Boulamine Moustapha (Niger) et Mvoula Tsieri (Congo Brazzaville), vice-présidents du FAAIE, précise la même source, ajoutant que Mounir Rochdi et Mohamed Ourdedine (Maroc) ont été élus respectivement Secrétaire général et trésorier du Forum.

Le bureau du Forum ainsi constitué a tenu sa première réunion à Rabat le 21 juillet pour examiner et adopter sa feuille de route au titre de la période 2019-2021, arrêter les actions prioritaires à entreprendre pour sa mise en œuvre et fixer les modalités opérationnelles de son déploiement à l’échelle africaine en coordination avec les associations nationales d’intelligence économique fondatrices et celles qui seront créées dans les pays du continent qui n’en disposent pas.

Le FAAIE a pour objectifs de promouvoir les pratiques de l’intelligence économique en Afrique et de contribuer à doter le continent en structures nationales dédiées à ce sujet, conclut le communiqué.