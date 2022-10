Courtois remporte le trophée Yachine du meilleur gardien

Le portier belge du Real Madrid Thibaut Courtois a remporté, lundi, le Trophée Yachine du meilleur gardien, à l'occasion de la cérémonie du Ballon d'Or France Football 2022, pour lequel il termine à la septième place.



Courtois, 54 buts encaissés en 57 matches, a réalisé une saison de très haute volée, se montrant décisif tant dans le sacre en Liga que dans la conquête de la Ligue des champions 2021-2022.



Agé de 30 ans, le Belge est le gardien qui a réalisé le plus d'arrêts durant cette campagne européenne (59), et a signé 23 clean sheets.

Il succède à Gianluigi Donnarumma, distingué l'année dernière pour son rôle dans la victoire italienne à l'Euro.



Cette récompense individuelle de Courtois vient s'ajouter à un palmarès immense comptant notamment trois Championnats d'Espagne, deux d'Angleterre, un de Belgique, une C1, une Coupe du monde des clubs.



Le gardien de but de l’équipe nationale, Yassine Bounou, s’est classé 9ème, lui qui avait déjà remporté le trophée Zamora.



Voici le classement complet:

1. Thibaut Courtois (30 ans, BEL ; Real Madrid)

2. Alisson Becker (30 ans, BRÉ ; Liverpool)

3. Ederson (29 ans, BRÉ ; Manchester City)

4. Edouard Mendy (30 ans, SEN ; Chelsea)

5. Mike Maignan (27 ans, FRA ; AC Milan)

6. Kevin Trapp (32 ans, ALL ; Eintracht Francfort)

7. Manuel Neuer (36 ans, ALL ; Bayern Munich)

8. Jan Oblak (29 ans, SLN ; Atlético de Madrid)

9. Yassine Bounou (31 ans, MAR ; Séville FC)

10. Hugo Lloris (35 ans, FRA ; Tottenham)