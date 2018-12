Coupes africaines : Matches compliqués pour l’IRT et la RSB et à la portée du WAC et du Raja

Place aux compétitions africaines en cette fin de semaine. En Ligue des champions, les couleurs nationales sont défendues par l’IRT et le WAC, alors qu’en Coupe de la CAF, la représentation est assurée par trois équipes, à savoir le Raja, tenant du titre, la RSB et le HUSA. Celui-ci devait affronter, vendredi à domicile, en match aller des seizièmes de finale Génération Foot du Sénégal.

Toujours pour le compte de ce tour, mais cette fois-ci en C1, l’Ittihad de Tanger, champion du Maroc, sera, ce samedi à 17h45 au stade 20 Août 1955 à Bachar, à la rude épreuve de la formation algérienne de la Jeunesse sportive de la Saoura. Un coriace adversaire, créé en 2008, qui arrive pratiquement tout le temps à s’imposer dans ses bases. A l’IRT, privé des services de Fouzir pour cumul d’avertissements, de déjouer ce scénario en vue de regagner le bercail avec un résultat probant lui permettant d’aborder la seconde manche dans de bonnes dispositions.

A noter que pour ce match, la CAF a désigné un trio d’arbitrage malien avec comme juge de centre Bobo Traoré.

Si l’IRT en est à sa seconde sortie continentale après le tour préliminaire, le WAC devra disputer son premier match de Ligue des champions contre l’ASC les Jaraaf de Dakar du Sénégal, rencontre programmée également samedi à 19 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca et qui sera sifflée par le referee ghanéen Daniel Nii Ayi Laryea, assisté par le Nigérian Abel Baba et le Guinéen Aboubakar Doumbouya.

Le WAC, qui tourne ces derniers temps à plein régime, aura donc à confirmer son sursaut au niveau africain devant une équipe sénégalaise, habituée de la compétition africaine. Sur le papier, le Wydad, au grand complet, part avec les faveurs des pronostics mais gare à l’excès de confiance face à un adversaire qui ne manquera certainement pas de vendre cher son scalp.

En Coupe de la CAF, après le HUSA, samedi à 17 heures, verra l’entrée en scène de la RSB qui accueillera au stade municipal de Berkane Al Ittihad de Libye. Il faut dire que les Berkanis, qui avaient atteint lors de la précédente édition de la C2 la phase de poules, n’ont pas été gâtés par le tirage au sort, en héritant d’une équipe qui constitue à un pourcentage élevé l’ossature de la sélection libyenne.

Une confrontation qui s’annonce difficile et qui devrait se jouer sur les petits détails. Autrement dit, la RSB, qui compte dans ses rangs des éléments chevronnés de la trempe de ses deux étrangers, Kodjo et Traoré, est sommée de saisir la moindre occasion en vue de remporter le premier acte de ce derby maghrébin, arbitré par le Gabonais Eric Arnaud Otogo Castane, secondé par ses compatriotes Moussounda Montel et Urbain Ondo Ndong.

Deux semaines après avoir brandi haut la main le trophée de la Coupe de la CAF, le Raja se met de nouveau dans le bain de la compétition, entamant le concours, dimanche à 19 heures au Complexe Mohammed V à Casablanca, face aux Gabonais d’A.O CMS.

Les Verts, dont la machine tourne à plein régime avec comme dernière performance une qualification aux quarts de finale de la copieuse Coupe arabe des clubs champions, auront à cœur de rester sur cette dynamique positive. Ils sont tenus de faire le plein devant leur public, d’autant que leur adversaire du jour est un néophyte de l’épreuve qui cherchera surtout à limiter les dégâts.

A signaler en dernier lieu que l’arbitrage de cette rencontre sera assuré par l’Egyptien Ibrahim Nour El Din au centre, assisté par ses compatriotes Tahssen Abo El Sadat Bedyer et Hany Abdelfattah Mahmoud Elsnadidy.