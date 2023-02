Coupe duTrône: Résultats des matches des seizièmes de finale

Voici les résultats des matches des 16ès de finale de la Coupe du Trône de football (saison 2021-2022):



Jeudi

(+) Chabab Houara – Racing Casablanca 1 - 0

(+) Jeunesse Benguerir – Rapide Oued Zem 1 - 0

(+) Chabab Fath Athletic Casablancais – AS Salé 2 - 0

Union musulmane d'Oujda – (+) FUS de Rabat 3 - 4 (tirs au but, 1-1 après prolongations)

Tihad Casablanca – (+) Difaa El Jadida 0 - 1

(+) Renaissance Zemamra – Jeunesse Kasbat Tadla 5 - 0

(+) Olympique Khouribga – Union sportive Amal Tiznit 2 - 1

(+) Renaissance de Berkane – Ittihad Khemisset 3 - 0

(+) Chabab Mohammedia – Mouloudia d’Oujda 1 – 0



A noter que les matches Moghreb Tétouan – Wydad de Casablanca, Stade Marocain – Fath Nador, Jeunesse Sportive Salmi – Hassania Agadir, Olympic Safi – Association Chabab Al Janoub Boujdour et Maghreb de Fès – Ittihad de Tanger devaient être disputés vendredi.



Quant aux matches Youssoufia Berrechid – Raja de Casablanca et Union Touarga – AS FAR, ils ont été reportés, en raison de l’engagement des Verts et des Militaires en compétitions continentales.



Les équipes précédées du signe (+) sont qualifiées pour les huitièmes de finale.