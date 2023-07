Coupe duTrône Le derby casablancais à l’affiche

Le tour des demi-finales de la Coupe du Trône au titre de la saison sportive 2021-2022 aura lieu ce dimanche.



Ainsi, à partir de 17 heures au complexe sportif Mohammed V de Casablanca, le public pourra suivre le choc WAC-Raja. Une confrontation au sommet entre les deux clubs phares de la métropole qui n’ont plus que cette épreuve pour sauver leur saison.

A 21h30 du côté du stade municipal de Berkane, la Renaissance locale, tenante du titre, sera à la rude épreuve de la formation du FUS de Rabat.



A rappeler qu’au tour des quarts de finale, le WAC s’était qualifié au détriment du DHJ, tandis que le Raja a éliminé le SCCM. Quant aux protagonistes de l’autre demi-finale, la RSB et le FUS, ils ont eu raison respectivement des équipes de Chabab Houara et de l’ASFAR.