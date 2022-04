Coupe duTrône: Le WAC s’offre le SCCM et le ticket des quarts

Le Wydad de Casablanca (WAC) a battu le Chabab Mohammédia (SCCM) par 3 buts à 2, samedi soir au Complexe sportif Mohammed V de Casablanca, en match comptant pour les 8es de finale de la Coupe du Trône de football, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale.



Le Wydad s’est imposé à la faveur des réalisations de Ayman El Hassouni (30e et 67e), et de Jalal Daoudi (82 e ).

Oussama Lamlioui (61 e , s.p) et Ismail Moutaraji (74 e ) ont réduit l’écart pour le Chabab Mohammédia.



Le Wydad rejoint le FUS de Rabat, le Maghreb de Fès, l’Union Touarga, le Youssoufia de Berrechid, et l’Association Mansouria qui avaient déjà décroché leur ticket pour les quarts de finale.



Pour le compte des 8es de finale, le Difaâ El Jadida devait croisera le fer avec la Renaissance de Berkane et le Raja de Casablanca avec le Raja de Béni Mellal, hier à 22h00.

Ces matches ont été décalés en raison de l’engagement continental du Wydad, du Raja et de la RSB.



Il convient de rappeler que cinq matches comptant pour le tour des huitièmes de finale de la Coupe du Trône, au titre de la saison 2020-2021, ont déjà été disputés. Ils ont débouché sur l’élimination de trois clubs de la cour des grands, à savoir l’IRT, l’OCS et le HUSA. La formation tangéroise a été éliminée par un pensionnaire de la division des amateurs, l’Association de Mansouria, qui poursuivra l’aventure après s’être imposée sur le score de 1 à 0. Quant au HUSA et à l’OSC, ils ont été éliminés respectivement par le FUS et le MAS, vainqueurs sur le score identique de 3 buts à 1.



L’Union sportive de Touarga a obtenu également son billet pour les huitièmes de finale suite à sa victoire en déplacement par 2 à 1 sur Chabab Atlas Khénifra.