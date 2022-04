Coupe duTrône: Le WAC déroule à Marrakech

Le Wydad de Casablanca a battu l'Ittifaq sportif de Marrakech par 4 buts à 1, mardi soir au Grand Stade de la ville ocre, en match comptant pour des 16èmes de finale de la Coupe du Trône de football. Yahya Jebrane (3,pen), Guy Mbenza (18è), Ayoub El Amloud (40è) et Juvhel Tsoumou (90+4è) ont scoré pour les Rouges, alors que les locaux ont réduit l'écart par le biais d’Abdelmalek Ben-Dellal (14è).



Pour le compte des huitièmes de finale, le WAC affrontera Chabab El Mohammedia samedi à 22h00. Deux autres rencontres au titre des 16èmes de finale, à savoir Mouloudia d’Oujda/RS Berkane et Jeunesse Kasbat Tadla /Raja de Casablanca devaient être disputées hier à 22h00.



Les vainqueurs de ces deux rencontres joueront respectivement contre le Difaâ El Jadida et le Raja de Béni Mellal, pour le compte des huitièmes de finale, dimanche prochain à 22h00.



Ces rencontres ont été reportées en raison de l'engagement du Wydad et du Raja, en Ligue des champions, et de la Renaissance de Berkane, en Coupe de la CAF.