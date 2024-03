Coupe du monde féminine U17. Les cinq prochaines éditions au Maroc

Le Maroc organisera les cinq prochaines éditions de la Coupe du monde féminine U17, a annoncé, jeudi, la Fédération internationale de football (FIFA).



Avec désormais 24 pays participants, la compétition se tiendra chaque année à partir de l’édition de 2025, fait savoir la FIFA, précisant que le Maroc organisera ainsi les compétitions entre 2025 et 2029.

Le Qatar, lui, a été choisi pour organiser la version masculine de la même compétition, pendant les mêmes années, entre 2025 et 2029.



"Cela fait suite à un appel mondial à manifestation d'intérêt pour l'accueil des deux compétitions, en mettant l'accent sur l'utilisation des infrastructures de football existantes dans l'intérêt de l'efficacité et de la durabilité des tournois", relève la Fédération dans un communiqué.