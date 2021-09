Coupe du monde de futsal: Le Maroc et le Portugal se neutralisent

La sélection marocaine de futsal et son homologue portugaise se sont quittées sur un nul (3-3), dimanche à Svyturio Arena, en match comptant pour la 3 ème journée (Groupe C) de la Coupe du monde, qui se déroule du 12 septembre au 3 octobre, en Lituanie. Youssef Jouad (2è), Anas El Ayyane (24è) et Bilal Bakkali (37è) ont inscrit les buts des Lions de l’Atlas, tandis que Fabio Cecilio (9è), Tiago Brito (17è) et Bruno Coelho (29è) ont signé les réalisations de la sélection portugaise. A l’issue de cette rencontre, le Maroc occupe la deuxième place de la poule C avec 5 points derrière le Portugal (7 pts). Dans l'autre match du Groupe C, la Thaïlande a dominé les Îles Salomon sur le score de 9 buts à 4. La sélection marocaine de futsal, qui s'est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire lors de la 2è journée, affrontera lors du prochain tour le Venezuela.