Coupe du Trône et championnat de jet-ski

Les différentes manches de la Coupe du Trône et de la première étape du Championnat de jet-ski, disputées en cette fin de semaine sur la plage d'Agadir, ont donné lieu à une concurrence très rude entre les pilotes des nombreux clubs en lice.

Au final, Ayoub Benamar de l'Association marocaine des sports nautiques de Rabat a brillé en dominant les épreuves Pro run du championnat, devant Mounir Boutayeb du même club alors que Mustafa Bousadouan a occupé la troisième place du podium. Benamar s'est également adjugé la première place de la Coupe du Trône, épreuve organisée, pour la première fois à Agadir, à l'initiative de l’Association marocaine de jet-ski d'Agadir, sous l’égide de la Fédération Royale marocaine motonautique.

Des coupes et des trophées ont été remis aux vainqueurs des multiples épreuves de vitesse et d'endurance. Les pilotes des clubs de Rabat et Salé se sont particulièrement illustrés lors de ces deux compétitions avec une prestation remarquable également du concurrent Reda El Hamdaoui d'Agadir qui a terminé premier dans la catégorie ski junior.

La seconde étape du championnat du Maroc de cette discipline nautique aura lieu la semaine prochaine à Salé.