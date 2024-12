Coupe du Trône de saut d'obstacles : Le Club équestre Oued Ykem remporte la 10ème édition

Le Club équestre Oued Ykem a décroché, dimanche, le titre de la 10ème édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles, organisée par la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE) sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, au Royal complexe des sports équestres et Tbourida Dar Es Salam à Rabat.



Composé de Soukaina Ouaddar, Alia Benbrahim, Farid Amanzar et Florent Jeannin, le Club équestre Oued Ykem s'est adjugé le titre de cette prestigieuse compétition après avoir réalisé un sans-faute au terme du match barrage.



La deuxième place est revenue à l'équipe du Club Etrier de Casablanca (A), constituée de Abdeslam Bennani Smires, Majid Djaidi, Ghali Chaoui et Ghali Boukaa, avec un total de quatre points de pénalité.



L'équipe du Royal Club équestre Dar Es Salam de Rabat (A), composée de Mohammed Azoum, Fouad Larhissi, Sami Cherkaoui et Jad Guerraoui, a terminé à la troisième place avec également un total de quatre points de pénalité.



Outre ces trois équipes, la finale de la 10ème édition de la Coupe du Trône de saut d'obstacles a connu la participation des équipes du Club équestre du Cercle amical français de Casablanca, du Club équestre des FAR d'Oujda, de l'Ecole de cavalerie de police, de l'Ecole Royale de cavalerie de Témara, du Club Etrier de Casablanca (B), de la Garde Royale, du Royal Club équestre du Détroit et du Royal Club équestre Dar Es Salam de Rabat (B).



Les quarts de finale de cette édition ont été disputés au Royal Complexe des sports équestres Sidi Othmane Ben Msik à Casablanca (22-24 novembre) et les demi-finales à l'Etrier de Casablanca (29 novembre-1er décembre).



Au terme de cette compétition sportive, le président de la Fédération royale marocaine des sports équestres, Moulay Abdellah Alaoui, a remis le trophée de la Coupe du Trône 2024 à l'équipe du Club équestre Oued Ykem.