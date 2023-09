Coupe du Trône de plongeon: Consécration du Raja de Casablanca et d’Amal Inezgane

Le Raja de Casablanca et Amal Inezgane ont remporté la Coupe du Trône de plongeon 2022-2023, organisée du 31 août au 2 septembre à Fnideq, à l'initiative de la Fédération Royale marocaine de plongée et des activités subaquatiques (FRMPAS).

Les deux clubs ont dominé toutes les épreuves de cette compétition.



Ainsi, le Raja de Casablanca a remporté la Coupe du Trône de nage avec palmes avec un score de 777 points, devançant Amal Inezgane qui a obtenu 674 points. Amal Inezgane a, quant à lui, été sacré vainqueur de la Coupe du Trône de nage avec palmes en eau libre avec un score de 505 points, suivi du Raja de Casablanca (479 points), qui a occupé la première place au niveau individuel.



Dans une déclaration à la presse, le président de la FRMPAS, Abdelaziz Al Azrak, a souligné que cette compétition, qui s'est déroulée dans une belle ambiance marquée par la concurrence loyale, l'esprit sportif et la rivalité, a connu la participation d'environ 125 nageurs, appartenant à 15 associations et clubs affiliés à la Fédération.



M. Azrak a indiqué que la Fédération a pu, représenter le Maroc dans de nombreuses manifestations sportives, notant que les nageurs de l’équipe nationale ont pu monter sur le podium lors de compétitions continentales et internationales.



Il a relevé que la Fédération a décidé d'organiser la Coupe du Trône durant cette période, qui coïncide avec la célébration de la Fête du Trône et de la Fête de la Jeunesse, afin de renouveler à SM le Roi Mohammed VI les marques d'allégeance, de fidélité et de loyalisme et de souligner l'attachement indéfectible des champions et dirigeants de la Fédération, à l'instar de tous les Marocains, au Glorieux Trône Alaouite.