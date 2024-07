Coupe du Trône de handball. L'AS FAR remporte le titre aux dépens de Mountada Derb Sultan 

L'AS FAR a remporté la Coupe du Trône de handball au titre de la saison 2023-2024, après sa victoire en finale face à Mountada Derb Sultan sur le score de 24-23, dimanche à la salle Mohamed El Fassi à El Jadida.



Pour atteindre la finale, l'AS FAR a pris le meilleur sur le FUS de Rabat, tandis que Mountada Derb Sultan s'est imposé face au Mouloudia d’Oujda. L'AS FAR succède au palmarès de la Coupe du Trône de handball au Raja d’Agadir, qui s'était adjugé le titre la saison dernière aux dépens de la Rabita de Casablanca (39-20).