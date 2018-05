Coupe du Trône de golf

C’est sur le Green Golf de Bouskoura que se sont déroulées les 12 et 13 mai courant, les qualifications des 4 deniers clubs devant participer à la phase finale de la Coupe du Trône 2018.

Rappelons que 8 Clubs étaient déjà qualifiés, à savoir Tony Jaecklin Bouskoura, tenant du titre, Royal Golf de Dar Es Salam, Royal Golf d’Anfa Mohammedia, Royal Golf de Marrakech, Royal Golf d’El Jadida, Royal Golf d’Agadir, Golf Oued Fès et Palm Golf Bouskoura.

Les champions de 7 golfs se sont sportivement affrontés pendant ces deux jours. Il s’agit des golfs de Tanger, Green Golf Bouskoura, Al Maaden, Saïdia Les Lacs, Golf de Tazegzout, Royal Golf de Cabo Negro et Royal Golf de Settat.

A l’issue de cette compétition marquée par une lutte sans merci ce sont les golfs de Tanger 786 pts, Green Golf Bouskoura (817), Al Maaden (835), Saïdia Les Lacs 848 pts qui sont parvenus à décrocher leur billet pour la finale de la Coupe du Trône.

Des matchs passionnants en perspective pour les phases finales de la Coupe du Trône.