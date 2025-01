Coupe du Trône de full-contact: La ligue du Gharb hommes et la Ligue de Casablanca-Settat dames remportent le titre

La Ligue du Gharb hommes et la Ligue de Casablanca-Settat dames ont remporté la Coupe du Trône des Ligues régionales de full-contact, organisée les 4 et 5 janvier à Fnideq.



L’équipe masculine de la Ligue du Gharb s’est imposée lors de cette compétition, organisée par la Fédération Royale marocaine de kickboxing, muay-thai, savate et sports assimilés, devant l’équipe de la Ligue Tanger-Tétouan-Al Hoceima, deuxième, et l’équipe de la Ligue Souss-Massa, troisième.



Chez les dames, l’équipe de la Ligue Casablanca-Settat a remporté la Coupe du Trône en devançant les équipes de la Ligue du Gharb et de la Ligue du Centre.



Les équipes masculines des ligues se sont affrontées dans les catégories de -57 kg, +63,5 kg, -71 kg, -81 kg et +91 kg, tandis que les équipes féminines se sont affrontées dans les catégories -52 kg, -60 kg et -70 kg.