Coupe du Trône dames: Et de neuf pour l’ASFAR

Voici les résultats des huitièmes de finale de la Coupe du Trône de football, saison 2021-2022 (les équipes précédées de * sont qualifiées):

Huitièmes de finale

Vendredi 31 mars:

Match 1: (*) FUS Rabat– Olympic Safi 0 – 0 (4-2, t.a.b)

Match 2: (*) Difaa El Jadida – Jeunesse Benguerir 2 - 1

Match 8: Olympique Khouribga – (*) Renaissance Berkane 0 -1

Déjà joués:

Mardi 28 mars:

Match 5: (*) AS FAR – Stade Marocain 3 - 1

Dimanche 26 mars:

Match 3: (*) Chabab Houara – Renaissance Zemamra 2 - 1

Match 4: Chabab Fath Athletic Casablancais – (*) Chabab Mohammedia 1 - 2 après prolongations (temps réglementaire: 0-0)

Reportés:

Match 6: Hassania Agadir – Raja Casablanca

Match 7: Ittihad Tanger – Wydad Casablanca

Quarts de finale :

09. AS FAR vs FUS de Rabat

10. Chabab Houara vs Renaissance Berkane

11. Chabab Mohammedia vs vainqueur match 6

12. Difaa El Jadida vs vainqueur match 7

Demi-finales :

13. Vainqueur match 10 vs vainqueur match 9

14. Vainqueur match 12 vs vainqueur match 11.