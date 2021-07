Coupe du Trône: Un dernier carré à la portée du Wydad et de l’ASFAR

La page du championnat tournée, place ce dimanche au tour des demi-finales de la Coupe du Trône de football avec deux affiches où le WAC et l’ASFAR partiront avec les faveurs des pronostics face respectivement au MAT et au RBM.



A propos de la première opposition qui aura lieu au Grand stade d’Agadir à partir de 18h30, l’ASFAR jouera le Raja de Béni Mellal, abonné de la D2 qui, sans pression aucune, tâchera de jouer à fond ses chances en vue de créer la surprise.



Le RBM sera drivé par Mustapha El Assri, un coach qui avait remporté ce prestigieux trophée avec le TAS, club de la D2, lors de la précédente édition aux dépens du Hassania d’Agadir. Il aura à cœur, une fois encore, d’aller jusqu’au bout dans cette nouvelle campagne, mais l’adversaire d’en face, le plus titré d’ailleurs, affiche cette saison une bonne forme et entretient l’espoir légitime de garnir son palmarès par un 12ème sacre.



Tout comme l’ASFAR, le WAC abordera son match de demi-finale face au Moghreb de Tétouan avec le costume de favori, match prévu à 21h30 au Grand stade de Marrakech. Mais gare à l’excès de confiance des Rouges auréolés de leur titre de champions du Maroc et qui aspirent à décrocher le ticket de la finale de la Coupe du Trône, trophée qui fuit le club depuis deux décades, ce qui est beaucoup pour une écurie d’un tel standing.



Un dernier carré qui tombe au mauvais moment pour la formation tétouanaise qui, non encore remise de sa relégation en seconde division, a vu pas moins de 13 de ses membres choper le virus de Covid-19. Outre quelques éléments du staff technique et administratif, trois joueurs de l’équipe première, et non des moindres, ont contracté la maladie, à savoir Taoufik Safsafi, Anas Jabroun et Noussir Al Mimouni. Des absences qui n’arrangent point les choses des Tétouanais sans omettre un moral dans les chaussettes, ce qui devrait sans aucun doute profiter à des Wydadis décidés à réussir le doublé, eux qui visaient le triplé avant de s’emmêler les pinceaux en C1 continentale face aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs.



Il convient de rappeler en dernier lieu qu’aux tours précédents, le Wydad avait éliminé, dans l’ordre l’OCK, le RCOZ et le SCCM, au moment où le MAT avait surclassé les équipes du FUS, du CAK et du MAS. Quant au RBM, il avait disposé du RCAZ, du WASK et du HUSA, tandis que l’ASFAR s’était qualifiée au détriment de l’UTS, de l’IRT et du Raja.



Programme

Dimanche

18h30 : RBM-ASFAR au Grand stade d’Agadir

21h30 : WAC-MAT au Grand stade de Marrakech