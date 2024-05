Coupe du Trône Qualification du MAS et du Raja au dernier carré

Le Maghreb de Fès s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football, samedi, en s’imposant sur la pelouse du Moghreb de Tétouan par 4 buts à 2 après prolongations (temps réglementaire: 2-2), en quart de finale au Stade Saniat R'mel.



Le MAS a décroché son billet grâce aux réalisations d’Ismail Harache (16), Ayoub Moudane contre son propre camp (62e), Soufiane Lagzir (95e) et Mouhcine Bouriga (120+2e), alors que les buts du MAT ont été inscrits par Moudane (21e) Hamza El Rhattas (83e).



Pour une place en finale, le Maghreb de Fès affrontera le vainqueur du quart du finale qui opposera, mercredi prochain, Olympique Dcheira à l’AS FAR au Grand stade d'Agadir (17h00).

De son côté, le Raja de Casablanca a décroché lui aussi son ticket pour les demi-finales de la Coupe du Trône de football, samedi, en s’imposant sur la pelouse du Hassania d’Agadir par 4 buts à 2.

Les buts des Verts ont été inscrits par El Mahdi Maouhoub (11e), Assane Beye contre son propre camp (26e), Adam Nafati (45+2) et Naoufel Zerhouni (73e, pen). Le club soussi a scoré par le biais d’Abdellah Boukhanfer (7e) et Hemza El Balghiti (89e).



Pour une place en finale, le Raja défiera le vainqueur du quart de finale qui opposera l’Olympique de Khouribga au Mouloudia d’Oujda, mercredi prochain au Complexe OCP (20h00).