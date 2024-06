Coupe du Trône. MAS-ASFAR pour un dernier carré indécis

Le Grand stade d’Agadir abritera, ce dimanche à partir de 20 heures, la première demi-finale de la Coupe du Trône de football, opposant le MAS à l’AS FAR.



Les Fassis ont eu raison lors des tours précédents du Maghreb de Tétouan, de Fath Casablanca de la division des amateurs, et de l’Ittihad de Tanger, tandis que les Militaires, coiffés au poteau par le Raja en Botola, avaient éliminé l’Olympique Dchira, la Renaissance de Zemamra et la Renaissance de Berkane.



A noter que l’autre demi-finale de la Coupe du Trône opposera mardi prochain, toujours à Agadir, le Raja de Casablanca, sacré champion du Maroc, au Mouloudia d’Oujda, relégué en seconde division avec le Youssoufia de Berrechid.