Coupe du Trône : Le Royal Golf Dar Es-Salam remporte la decima à Michlifen

Le Royal Golf Dar Es-Salam a soulevé, samedi au Michlifen Golf & Country Club, le trophée de la 15-ème édition de la Coupe du Trône qui s'est tenue du 10 au 15 septembre, régnant pour la 10-ème fois de son histoire sur cette compétition phare de la petite balle blanche au Maroc.

Pour réaliser cet exploit, les représentants de la capitale ont dû se défaire lors d'une partie très serrée d'une solide équipe du Royal Golf de Marrakech. Score final (6-5).

"On s'est très bien battus. Nous sommes parvenus à battre des équipes très fortes pour décrocher ce dixième titre", s'est félicitée Lina Belmati.

"Je suis très fière de tous les membres de mon équipe et je suis très contente de faire partie de ce club historique", a-t-elle ajouté avec grande émotion.

Pour Ali Soussi, membre de cette équipe, le secret de ces dix titres réside en "la foi et le cœur".

"Vous pouvez disposer de ce que vous voulez comme moyens. Si vous n'aimez pas le club pour lequel vous jouez et que vous ne mettez pas assez de cœur dans le jeu vous n'y arriverez pas", a-t-il relevé.

De son côté, le président de la Commission sportive à la Fédération Royale marocaine de golf (FRMG) et directeur de la Coupe du Trône 2018, Jalil Benazzouz, a souligné que cette édition était juste "magnifique".

"Le choix d'Ifrane a été fait pour promouvoir ce sport dans cette région", a déclaré M. Benazzouz, notant que cette nouvelle enceinte va certainement pousser les gens à jouer du golf pour avoir dans les prochaines années un champion de cette région qui pourra représenter le Maroc dans les compétitions internationales.

La troisième place a été décrochée par le Royal Golf d'Anfa Mohammedia.

A cette occasion, le président du club, Fouad Akesbi, a tenu à féliciter le Royal Golf Dar Es-Salam, "un club qui a l'habitude de ce Trophée".

Quant au Royal Golf de Marrakech, il s'est adjugé la deuxième place.

"Le RGAM est une nouvelle fois présent sur le podium", a poursuivi M. Akesbi, faisant savoir que son équipe a eu à jouer et à s'adapter avec ce parcours exceptionnel au cœur des montagnes splendides du Moyen Atlas avec de nouvelles spécificités et des difficultés que les joueurs ne connaissaient pas jusqu'à présent.

Au terme de cette compétition, le wali de la région Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Said Zniber, le gouverneur de la province d'Ifrane, Abdelhamid El Mazid, le président délégué de la FRMG, Mustapha Zine, ainsi que d'autres personnalités et présidents de clubs ont procédé à la remise des médailles aux équipes qui ont décroché les trois premières places.