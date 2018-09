Coupe du Trône : Le Raja et le WAF en quart

Le Raja de Casablanca a décroché la qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football en s'imposant, mercredi au Complexe Mohammed V de Casablanca, face au Kac de Kénitra (3-1).

Les buts des Green Eagles ont été inscrits par Mohcine Iajour (14è), Abdelilah Hafidi (50) et Mahmoud Benhalib (69) alors que l’unique réalisation de l'équipe adverse a été l'oeuvre de Youssef Omaro à la 39è minute.

Les Rajaouis affronteront au prochain tour Rapid Oued Zem qui a pris le meilleur, mardi, sur Wydad Témara (5-0).

Par ailleurs, le Wydad de Fès s'est qualifié pour les quarts de finale après sa victoire, mercredi à domicile, face à l'Olympique Dcheira.

Les Fassis ont validé leur billet grâce aux tirs au but après que la rencontre, dans son temps réglementaire et additionnel, s'est soldée par un nul (1-1). Le WAF a ouvert le score à la 39è minute par l'entremise de Mouad Choukak, alors que Younes Dib a remis les pendules à l'heure (60è) pour l'Olympique Dcheira. Les visiteurs ont eu l'occasion de doubler la mise sur penalty à la 77è minute, mais Khalid Aboudo a raté cette occasion.

Le Wydad de Fès affrontera au prochain tour le Stade Marocain qui a validé son ticket aux dépens de l'Ittihad de Khémisset.