Coupe du Trône : Le HUSA et le TAS pour l’ultime acte

GP de S.M le Roi Mohammed VI du pur-sang anglais



Le cheval Can vocifer, monté par Rachid Amenai, a remporté, samedi à l'hippodrome d'Anfa de Casablanca, le Grand Prix de S.M le Roi Mohammed VI du pur-sang anglais, organisé dans le cadre de la cinquième édition du meeting international du Maroc.

Le cheval vainqueur, propriété de Fal Stud, a parcouru en 2:34.37 les 2.400 mètres de cette épreuve, devançant de 10 longueurs le cheval Flute enchantee, monté par Lambarki Idrissi Houda et propriété de Haras Royal Sablons.

La troisième position de cette course, dédiée aux chevaux pur-sang anglais nés et élevés au Maroc et âgés de 3 ans et plus, est revenue à City of faran, monté par Omar Lakjal et propriété de Azzouz Laaouaj.

Cette manifestation sportive connaît la participation de plus de 100 chevaux représentant le Maroc, la France, l’Espagne, la Pologne, les Emirats Arabes Unis, le Qatar et le Sultanat d’Oman.



Hooliganisme à Salé

Décès d’un supporteur



La brigade anti-gang relevant du service provincial de la police judiciaire de Salé a arrêté, samedi matin, dix personnes, dont six mineurs, pour leur implication présumée dans des actes de violence.

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué, dans un communiqué, que les suspects relevant d'une fraction de supporters de l'Association sportive de Salé avaient échangé des jets de pierre, vendredi soir au quartier Rahma de Salé, avec d'autres supporters de l'AS FAR, causant la mort d'une personne.

La dépouille du défunt a été déposée à la morgue de l’hôpital provincial afin de déterminer les causes du décès, alors que les recherches et investigations effectuées ont mené à l'identification des auteurs et complices de ces actes de violence et à l'arrestation de dix d'entre eux, précise le communiqué. Une enquête a été ouverte sous la supervision du parquet compétent, en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les actes criminels reprochés à chacun des mis en cause, a conclu la DGSN.