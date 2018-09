Coupe du Trône : Le DHJ et l’OCS restent en lice

Le Difaâ Hassani d'El Jadida s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du Trône de football (2018-2019) après sa victoire, jeudi, aux tirs au but (4-3) face au FUS de Rabat.

La rencontre, qui s'est déroulée sur la pelouse du Complexe sportif Prince Héritier Moulay El Hassan, s'est soldée par un nul (0-0) en temps réglementaire et additionnel.

Les Doukkalis affronteront au prochain tour le vainqueur du match qui opposera l'Olympique de Khouribga à la Renaissance de Berkane le 26 septembre.

Auparavant, l'Olympic club de Safi a validé son billet pour les quarts de finale après sa victoire aux tirs au but (4-2) face au Hassania d'Agadir.

La rencontre, qui a eu lieu au stade Al Massira à Safi, s'est soldée par un nul (0-0) en temps réglementaire et additionnel, contraignant ainsi les deux équipes aux tirs au but pour se départager.

La chance a été du côté des Safiots qui affronteront au prochain tour le vainqueur du match qui mettra aux prises le Wydad de Casablanca et l'Ittihad de Tanger.