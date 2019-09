Coupe du Trône L'AS FAR in, le WAC out

L'AS FAR a décroché son billet en huitièmes de finale de la Coupe du Trône, après sa victoire (3-1) face au Wydad de Casablanca, lors du dernier match des 16è de finale disputé mardi soir sur la pelouse du Complexe Mohammed V à Casablanca.

Le premier but de ce clasico a été l'oeuvre du nouvel attaquant de l'AS FAR l'Ivoirien Joseph Gnadou Guédé à la 49è minute de jeu avant que son coéquipier Reda Slim ne double la mise à quelques minutes de la fin de la rencontre.

A la 90è minute, Ayoub El Kaabi a réduit le score pour le compte des champions du Maroc en titre, alors que Reda a signé dans le temps additionnel un troisième but offrant aux siens la qualification.

L'AS FAR croisera le fer en huitièmes de finale avec le Difaâ Hassani Jadidi, tombeur de l'Olympique de Safi (1-0).

Par ailleurs, une personne est décédée, mardi soir au niveau de la région de Lahraouine, suite à une chute du haut d'une grande voiture qui transportait des supporters de l'AS FAR, après avoir été interceptés par un groupe de personnes considérées comme des supporters du Wydad sportif de Casablanca (WAC), apprend-on auprès des autorités locales de la province de Médiouna.

Ce groupe avait intercepté des fans de l'AS FAR et leur a jeté des pierres, avant que la situation ne dégénère en affrontements entre les deux parties, faisant cinq blessés, qui ont été évacués à l'hôpital provincial de Médiouna pour recevoir les soins nécessaires, précise-t-on de même source.

Six personnes ont également été arrêtées pour implication présumée dans ces affrontements et placées en garde à vue à la disposition de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, indique la même source, ajoutant que les enquêtes et recherches se poursuivent pour élucider les tenants et les aboutissants de ces actes et arrêter les personnes impliquées ou complices