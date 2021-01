Coupe du Trône : Entrée en matière réussie pour les favoris

Les ténors ont assuré leur qualification lors des 16ès de finale de la Coupe du Trône, qui se sont disputés de mardi à dimanche, en validant leurs billets pour le prochain tour de cette prestigieuse compétition, alors que l'aventure se poursuit pour d'autres clubs des divisions inférieures. Le Chabab Atlas Khénifra et le Difaâ d'El Jadida furent les premiers à décrocher mardi leurs billets pour les huitièmes en battant respectivement l'Association sportive de Salé (3-1) et l'Itifak Marrakech (2-1). De son côté, le Maghreb de Fès n'a pas eu trop de mal à évincer le Difaâ Hamriya Khénifra en s'imposant 2-0 grâce à des buts de Hamza Janati et Abderrahim Makrane. A la faveur de cette victoire, le club fassi, qui signe un très bon début de saison enBotola, a validé son billet pourles huitièmes où il affrontera la Renaissance de Berkane, qualifiée aux dépens du Youssoufia de Berrechid (2-0). Sur la pelouse du stade municipal de MachraaBelksiri, l'Union SidiKacem(division amateur) a réussi à décrocher le précieux sésame, et ce en prenant le meilleur sur l'Ittihad Khemisset, leader de la Botola Pro D2 "Inwi". Pour ce faire, il a dû aller jusqu'au bout destempsréglementaire et additionnel et disputer la séance destirs au but (7-6) pour valider son passage au tour suivant. Poursa part, le Wydad deCasablanca a assuré sa qualification en arrachant une victoire (1-0) in extremis face à l'Olympique de Khouribga (D2) qui aurait pu àmaintesreprisessurprendre le cador casablancais. Dans les derniers souffles de la rencontre, Salaheddine Saidi a inscrit le but salvateur offrant la victoire aux rouge et blanc qui défieront en huitième leRapideOuedZem, qualifié aux dépens de l'Olympic de Safi. Le Wydad Serghini a, lui aussi, réservé sa place parmi les qualifiés en huitièmes de finale au terme de sa victoire face à l'Olympic Youssoufia (0-1). Le club amateur affrontera le Raja de BéniMellal qui a pris le dessus sur la Renaissance de Zemamra (2-0). Dans le choc Moghreb de Tétouan-FUS de Rabat, la chance a souri au club de la Colombe qui, réduit à dix, a validé son billet au terme d'une séance de tirs au but. Lors du toursuivant, il croisera le fer avec l'AtlasChababKhénifra. De son côté, le Kawkab de Marrakech a surclassé le Mouloudia de Dakhla (3-1) et rejoint en huitièmes de finale le Hassania d'Agadir qui a arraché sa qualification aux dépens duChababBenguérir (2-1). Sur la pelouse du Complexe sportif Mohammed V, le Raja de Casablanca a eu chaud face au Wydad de Fès(2-1) qui n'a pasréussi à réitérerl'exploit réalisé en 2018 d'éliminer les Verts en quart de finale de lamême compétition.Bien en jambes durant toute la rencontre, les hommes d'AbderrahimChkilit ont abdiqué lors du temps additionnel en concédant un but de Ben Malango à la 118è minute. Les hommes de Jamal Sellami croiseront le fer avec l'Union Sidi Kacem. Seront également de la partie en huitièmes de finale, le Chabab de Mohammédia et l'Ittihad de Tanger qui ont poinçonné leurs billets pourle tour suivant en écartantrespectivement leRachadBernoussi (1-0) et le Mouloudia d'Oujda (3-0). Le Chabab affrontera en huitièmes le Difaâ d'El Jadida, tandis que le club du Détroit défiera l'AS FAR. Le club militaire a peiné avant de décrocher son ticket pour le prochain tour face à l'Union Touarga. N'ayant pas pu se départager lors des temps réglementaire et additionnel, la séance des tirs au but a finalementsouri au club de la capitale.