Coupe du Trône : Des chocs à foison

Les 16èmes de finale de la Coupe du Trône se joueront ce week-end à des horaires différents. Outre le Classico WAC-FAR, reporté pour cause de participation des Rouge et Blanc à la Coupe arabe des clubs, vendredi soir devaient se tenir les rencontres opposant le Rapid Club Oued Zem au Chabab Kasba Tadla, ainsi qu’un quasi derby entre deux pensionnaires de première division, puisque l’Olympic Club de Safi accueillait Difaa Hassani El Jadidi.

Aujourd’hui, l’Union sportive musulmane Oujda reçoit l’Ittihad Khemisset à 16h30. Au même moment mais quelques centaines de kilomètres plus loin, l’AS Salé tentera de ne pas se faire surprendre par un club amateur : l’Association Alfath Sportif de Ouislane. A 17h, la Renaissance de Berkane se déplace sur le terrain du Chabab Atlas Khénifra. Une heure plus tard, ce sera au tour de la Renaissance Khemis Zemamra d’affronter le Raja Club Athletic. Un déplacement à même de leur apporter quelques éléments de réponse sur ce qui les attend eux qui viennent d’accéder à la première division. Pour clore la journée de samedi, un autre choc entre clubs de l’élite mettra aux prises le Hassania Union Sport Agadir au Youssoufia Berrechid (19h).

Voici le programme de dimanche. Union Touarga Sportif - Widad de Fès (16h30) / Chabab Rif Al Hoceima - Ittihad Tanger (16h30) / Tihad Casablanca - Kawkab Athletic Club Marrakech (16h30) / Racing Casablanca - Raja de Béni Mellal (16h30) / Olympique Dcheira- Olympique Club de Khouribga (16h30) / Fath Union Sport de Rabat - Mouloudia Oujda (19h30)