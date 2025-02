Coupe du Roi: L'Atlético Madrid se balade contre Getafe et file en demies 

Porté notamment par un doublé de Giuliano Simeone, le fils de son entraîneur Diego Simeone, l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann s'est qualifié mardi sans difficulté pour les demi-finales de la Coupe du Roi en corrigeant son modeste voisin Getafe (5-0).



Poussés par leurs supporters au Metropolitano, les Colchoneros ont signé une véritable démonstration collective ponctuée de cinq buts de Simeone (8e, 17e), Lino (42e), Correa (78e) et Sorloth (86e) et fait le plein de confiance à quatre jours du match le plus important de leur saison jusqu'à présent: le derby de la capitale face au Real Madrid au Santiago Bernabéu, avec la première place de Liga en jeu.