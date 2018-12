Coupe de la Ligue anglaise : Tottenham et Chelsea en demies

Chelsea et Tottenham se sont qualifiés mercredi pour les demi-finales de la Coupe de la Ligue, les "Blues" s'imposant de justesse contre Bournemouth (1-0), et les "Spurs" prenant leur revanche sur les "Gunners" d'Arsenal (2-0), qui avaient remporté le derby en Premier League le 2 décembre.

"Blues" et "Spurs" rejoignent ainsi Manchester City et le pensionnaire de troisième division Burton dans le dernier carré.

Le derby du début du mois avait largement tourné en faveur des "Gunners" (4-2), sur fond d'incidents sur la pelouse et dans les tribunes, avec notamment une banane jetée en direction d'Aubameyang. Les "Spurs" ont pris leur revanche à l'Emirates Stadium, dans une ambiance beaucoup moins délétère, tout de même marquée par la bouteille en plastique reçue par Dele Alli en seconde période.

Touché sans conséquence à l'arrière de la tête, le joueur de Tottenham a fait le signe du 2-0 vers la portion des fans d'Arsenal d'où venait le projectile, avant de reprendre le match.

Sur le terrain, Mauricio Pochettino avait aligné une équipe solide, amoindrie toutefois par les absences de Lloris et Kane, ce dernier prenant place sur le banc.

Idem pour Unai Emery: une grosse équipe, mais toujours sans Özil, laissé sur le banc pour raison "tactique", selon le technicien basque.

Malgré la domination d'Arsenal, Son a ouvert la marque sur une contre-attaque lancée par le remplaçant de Lloris, Gazzaniga. Bénéficiant de la belle passe d'Alli, le Sud-Coréen a trompé sans problème Cech (20e).

A nouveau contre le cours du jeu, les "Spurs" ont doublé la mise sur une superbe passe de Kane pour Alli, qui n'a pas manqué son duel face à Cech (60e).

A Stamford Bridge, Eden Hazard a fini par débloquer la situation contre les "Cherries", en marquant à la 84e minute, concrétisant la domination sans partage, mais jusque-là stérile, des "Blues".

La veille, Manchester City était passé aux tirs au but contre Leicester (1-1, 3 t.a.b. à 1) tandis que le petit Burton (D3) était allé surprendre le pensionnaire de la D2, Middlesbrough (1-0).