Coupe de la Confédération: Pyramids rejoint la RSB en finale

Source : cafonline.com

Le Complexe Mohammed V de Casablanca a abrité mardi soir la seconde demi-finale de la Coupe de la CAF entre les Egyptiens de Pyramids et les Guinéens du Horoya qui a vu la victoire des premiers. En effet, le club cairote s’est imposé par 2-0 grâce à des buts de Hassan et El Said pour s’offrir une première finale continentale. Privés de matches officiels depuis mars dernier, les hommes de Lamine N'Diaye ont fait face au défi physique consistant à affronter la fabuleuse équipe de Pyramids, qui a disputé, elle, une vingtaine de matches depuis le mois de juillet 2020. Après un premier quart d’heure tranquille d’un côté comme de l’autre, la première frappe dangereuse intervient à la 17e minute par Mohamed Farouk du pied gauche. Le gardien Moussa Camara claque une main pour pousser le ballon loin de ses cages. A l’heure de jeu, une combinaison entre Antwi et Traoré sème l’inquiétude devant les buts du Horoya. Bien lancé quelques instants plus tard, Eric Traoré en position de frappe fait une passe en retrait de l’extérieur du pied en direction de Gaber. Le milieu des Egyptiens voit le gardien Moussa avancé et tire versles buts. Mais le défenseur Fofana a pris la place du gardien et repoussé le ballon sur la ligne, avant que Moussa ne récupère le ballon. Les deux équipes rejoignent le vestiaire sur ce score vierge. Le match bascule à un quart d’heure de la fin. Pyramids n’a eu besoin que d’une minute pour ouvrir le score et faire le break dans la foulée. Ala sortie d'Ocansey Mandela, leader du club de Matam diminué suite à sa longue blessure, Heritier Makambo fait son entrée. L'attaquant congolais se crée quelques opportunités,mais c'est la formation égyptienne qui va déverrouiller le match. Ibrahim Hassan ouvre le score à la 74e minute, avant d’être imité par le capitaine Abdallah El Said la minute suivante sur une somptueuse frappe lointaine. Avec deux buts encaissés si vite, le Horoya semble effondré. Alseny Camara pense cependant avoir réduit l'écart à cinq minutes de la fin,maisil estsignalé en position de hors-jeu après consultation de la VAR. Les hommes d’Ante Cacic, pour leur première participation à une compétition interclubs de la CAF,seront au rendez-vous de la finale. Pyramids affrontera la RS Berkane ce dimanche 25 octobre au Complexe Prince Moulay Abdellah de Rabat en finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.