Coupe de la Confédération. Matches à la portée du Raja et compliqué pour le TAS

Place à la Coupe de la Confédération. Les deux clubs marocains, le Raja et le TAS, aborderont ce dimanche le match aller du tour barrage débouchant sur la phase de poules. Les Verts se produiront au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca à partir de 17 heures pour donner la réplique à la formation tunisienne de Monastir, alors que le TAS évoluera loin de ses bases où il sera attendu de pied ferme par les Zambiens de FC Nkana. Le Raja retrouve la C2, épreuve qui lui réussit fort bien, mais il faut franchir le cap de Monastir en vue d’envisager la suite sous de bons auspices. Les Verts qui devaient entrer jeudi en concentration à Skhirat ont dû attendre jusqu’à vendredi, le temps de recevoir les autorisations des autorités de la province après les résultats des tests PCR de la Covid19.



Hormis ce pépin, l’équipe affiche un mental au beau fixe et les joueurs se disent décidés à réussir pleinement ce premier acte où ils seront sommés de gagner mais surtout de ne pas encaisser de but face à un adversaire qui, certes, n’a pas l’acabit des gros morceaux du football tunisien mais qui doit sa présence dans cette compétition à sa victoire en finale de Coupe de Tunisie aux dépens de l’Espérance. Ce néophyte de l’épreuve, dont le séjour à Casablanca a été pris en charge par l’entraîneur du Wydad, le Tunisien Fouzi Benzarti, s’est qualifié à ce tour après avoir pris le meilleur sur les équipes éthiopienne de Fasil Ketema et libyenne d’AlAhli de Tripoli.



Il y a lieu de rappeler le gain de cause obtenu par le Raja qui avait réclamé que son match contre les Tunisiens de Monastir ne soit passifflé par l’arbitre algérien Lahlou Benbrahim. C’est ce même referee qui avait officié lors du fameux match du second tour de la Ligue des champions entre le Raja et l’équipe sénégalaise de FC.Teungeth. Rencontre que les Verts avaient perdue suite à une pelouse impraticable, sauf aux yeux de l’arbitre précité, à cause des fortes précipitations qui s’étaient abattues sur Casablanca. Pour ce premier acte de Raja-Monastir, la Confédération africaine a désigné un autre arbitre algérien, Abid Charef. En ce qui concerne le second représentant du football national en Coupe de la CAF, le TAS,sa mission ne sera pas facile ce dimanche à 14 heures devant Nkana FC. Après avoir franchi avec succès les étapes des Gambiens de Gamtel et des Béninois d’Adjobi, le locataire de la D2 a hérité cette fois-ci d’un habitué du concours. La tâche est ardue, mais ça reste jouable malgré un long voyage qui a duré un peu plus de 30 heures entre Casablanca et Lusaka, et un déplacement en bus devant durer en principe 7 heures pour un trajet de quelque 360 kilomètres.



Il y a lieu de souligner que la Renaissance de Berkane, tenante du titre, est qualifiée d’office à la phase de groupes. La RSB devra affronter, mercredi prochain à Doha pour le compte de la Super Coupe d’Afrique, la formation égyptienne d’Al Ahly, fraîchement auréolée de sa troisième place au Mondial FIFA des clubs.



A noter qu’en Ligue des champions, le match qui aurait dû opposer ce samedi le WAC aux Sud-Africains de Kaizer Chiefs pour le compte de la première journée du groupe C, n’aura pas lieu en cette date. La FRMF avait saisi la Confédération africaine de football via un communiqué adressé à la commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF «l’informant de la décision des autorités marocaines de ne pas autoriser le match WAC/Kaizer Chiefs pour desraisons sanitaires, suite à l’évolution récente de la pandémie de la Covid-19 ».



Mohamed Bouarab