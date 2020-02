Coupe de la Confédération : Les Berkanis assurent, les Gadiris se relâchent

Le HUSA s’est fait doubler alors que la RSB s’est contentée du strict minimum à l’issue de la sixième journée de la phase de poules de la Coupe de la Confédération CAF, disputée dimanche.

En se produisant à domicile contre l’équipe algérienne de Paradou AC, la partie s’annonçait comme une simple formalité pour les Gadiris qui s’étaient assurés bien avant cette manche la pole position du groupe D. Mais de là à essuyer un cinglant revers, une défaite par 3 à 0, cela ne doit en aucun cas être du goût de toutes les composantes soussies qui auront à se faire désormais quelques soucis, à moins que cette déconvenue ne soit qu’un accident de parcours. Paradou a entamé le match du bon bout, scorant dès la 10ème minute de jeu par l’entremise d’Oussama Kismoun, auteur d’un second but à la 72ème avant que Youssri Bourezzouk ne corse l’addition aux extra times.

Comme précité, le Hassania boucle cette phase en tant que leader avec 11 points et sera accompagné au stade des quarts par l’équipe nigériane d’Enyimba (2ème avec 10 pts) qui a battu en déplacement la formation ivoirienne de San Pedro par 5 à 2.

Pour ce qui est de la RSB, son objectif consistait à ne pas céder son fauteuil de leader du groupe B à son adversaire du jour, le club zambien de Zanaco. Mission accomplie, puisque les Berkanis, poussés par leur public, ont assuré l’essentiel, faisant match nul, un partout, issue qui leur a permis de rester premiers avec 11 unités au compteur, avec une longueur d’avance sur Zanaco.

A noter que la RSB a trouvé d’entrée le chemin des filets grâce à une réalisation d’Alain Traoré ; résultat que les protégés de Tarik Sektioui n’ont pu préserver, après un but contre son camp de l’infortuné Ioussoufou Sayo à cinq minutes de la fin de la première période.

Il y a lieu de souligner qu’en plus de ce quatuor des groupes A et D, les qualifiés des deux autres poules sont Pyramids et Al Masry d’Egypte (GP :A), ainsi que le Horoya de Guinée et Al Nasr Benghazi de Libye.

A rappeler qu’en Ligue des champions, le tour des quarts de finale devra se poursuivre également en présence de deux clubs marocains, à savoir le Wydad et le Raja. Ce tour avancé de la compétition sera rehaussé par l’engagement de l’ensemble des grosses écuries du football africain, à savoir l’Espérance et l’Etoile du Sahel de Tunisie, Al Ahly et le Zamalek d’Egypte, Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud et le TP Mazembe de la RD Congo.

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de la Confédération est prévu ce mercredi au siège de la CAF au Caire.