Coupe de la Confédération : Le HUSA s’en sort bien, la RSB s’emmêle les pinceaux

Le Hassania d'Agadir et les Green Eagles se sont quittés sur un nul (1-1), lors du match aller comptant pour le second tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine (CAF), disputé dimanche au stade des Héros de la capitale zambienne, Lusaka.

Le milieu de terrain zambien Spencer Sautu a ouvert le score à la 30è minute de jeu avant que le capitaine du HUSA, Yassine Rami, n'égalise à une minute de la fin de la rencontre permettant au club d'Agadir de ramener un nul de son déplacement en Zambie. Le Match retour aura lieu dimanche prochain au Grand stade d'Agadir.

Plus tôt dans la journée et pour le compte de ce même tour, la Renaissance de Berkane s'est inclinée (0-2) face au Fosa Junior de Madagascar.

Les locaux ont ouvert le score à la 10è minute de jeu par le biais de Jean Razafindrakoto. Dans le temps additionnel, les joueurs du Fosa Junior ont réussi à doubler la mise sur penalty.

Le match retour se déroulera dimanche prochain au stade municipal de Berkane.

Il convient de rappeler qu’en Ligue des champions, le football national sera représenté au cours de la phase de poules par les deux clubs casablancais, le Wydad et le Raja. Le WAC évoluera au groupe C aux côtés de Mamelodi Sundowns d’Afrique du Sud, de Petro Luanda d’Angola et de l’USMA d’Algérie. Quant au Raja, il concourra dans la poule D qui renferme l’Espérance de Tunis, la Jeunesse sportive de Kabylie d’Algérie et Vita Club du Congo.