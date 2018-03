Coupe de la CAF : Un sacré morceau pour la RSB et un adversaire à la portée du Raja

La compétition continentale reprend ses droits aujourd’hui avec la programmation de deux matches comptant pour les seizièmes de finale aller de la Coupe de la CAF. Il s’agit de la rencontre devant mettre aux prises à partir de 17 heures au stade municipal de Berkane la RSB et le Club Africain de Tunisie et de la confrontation qui opposera, à 19 heures au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca, le Raja à la formation mauritanienne de FC Nouadhibou.

Pour les Berkanis, la mission ne sera pas une simple sinécure face à un adversaire à cataloguer parmi les gros morceaux du football africain, coaché par une vieille connaissance de la RSB, le Français Bertrand Marchand.

La Renaissance de Berkane, qui s’était qualifiée à ce tour aux dépens de Mbour Petite Côte du Sénégal, entretient l’espoir légitime de franchir ce cap en vue de se rapprocher de la phase de poules, ce qui constitue l’objectif principal que s’était fixé le comité dirigeant du club. En héritant du Club Africain, finaliste malheureux de la C2 devant le MAS en 2011, la RSB n’a pas été gâtée par le tirage au sort, sauf que pour aller de l’avant, l’équipe chère au président de la FRMF, Fouzi Lekjaâ, est tenue de surclasser quelques pointures.

A commencer donc par le Club Africain et pour ce faire, l‘entraîneur de la RSB, Mounir Jaâouani, a lancé un appel au public l’invitant à venir nombreux pour soutenir son équipe afin qu’elle puisse obtenir un bon résultat qui lui permettra d’envisager la seconde manche au stade Radès dans de parfaites dispositions.

Les coéquipiers d’Ayoub El Kaabi sont sommés d’exploiter à bon escient les petits détails du premier acte de ce derby maghrébin qui sera sifflé par un trio d’arbitrage mauritanien conduit par Ali Lemghaifry secondé par Abderahmane Warr et Hamedine Diba.

Si la tâche se présente ardue pour la RSB, ce n’est pas le cas, du moins sur le papier, pour le Raja qui donnera le ton au Nouadhibou FC, tombeur au tour préliminaire de l’Africa Sport de Côte d’Ivoire.

Exempts du tour préliminaire, les Verts retrouveront la Coupe de la CAF et en dépit des misères de tous genres qui affectent le club, ils sont décidés plus que jamais à honorer leur standing et à jouer les premiers rôles dans ce tableau.

Pour ce match aller, le Raja, privé des services de son stratège Abdelilah Hafidi, blessé, doit carburer à plein régime et sceller le sort de cette explication bien avant le déplacement à Nouadhibou pour le match retour prévu le 17 de ce mois.

A noter que la CAF a désigné pour ce match des referees égyptiens avec comme arbitre du centre Mahmoud Zakaria Mohammed assisté par Samir Gamal Saad et Hany Abdelfattah Mahmoud Elsnadidy.

Hormis le Raja et la RSB, il y a lieu de rappeler que le Wydad, tenant du titre, et le DHJ seront engagés ce mercredi en Ligue des champions. Pour les seizièmes de finale aller, le WAC recevra un autre WAC (Williams Ville Athletic Club) de la Côte d’Ivoire, alors que le Difaâ accueillera Vita Club du Congo, sachant que pour ce match, le comité du DHJ a opté pour l’accès gratuit au stade dans l’espoir de drainer un grand nombre de spectateurs.