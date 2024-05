Coupe de la CAF. Le Zamalek SC sacré aux dépens de la RSB

Le club égyptien du Zamalek a remporté la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), après sa victoire face à la Renaissance de Berkane sur le score de 1 but à 0, dimanche en finale retour, au stade international du Caire. Les Cairotes se sont imposés grâce à un but signé Ahmed Hamdi (23è).



A l’aller, il y a une semaine au Maroc, les Berkanis s’étaient imposés 2 à 1. Le club de l'Oriental, double vainqueur de ce trophée (2020-2022), a échoué une nouvelle fois à vaincre la formation égyptienne après la finale de 2019, marquée par le sacre du Zamalek aux tirs au but.



Or, la RSB a signé un parcours exceptionnel cette saison en Coupe de la Confédération puisqu’elle est la seule équipe invaincue avant la finale retour (8 victoires, 3 nuls dont 2 victoires sur tapis vert en demi-finale).



La force mentale des Berkanis, leur fer de lance, notamment dans les compétitions africaines, a buté cette fois-ci sur une équipe égyptienne déterminée à décrocher le trophée.



Les Berkanis ont, bien entamé la rencontre, réussissant à sortir indemnes de l’orage des 20 premières minutes, marquées par une nette domination égyptienne. Néanmoins, la défense de la RSB a fini par craquer à la 23è minute suite à un but marqué par Ahmed Fathi, qui a offert le deuxième sacre en cette compétition au club égyptien.

Le club berkani a terminé le match à dix après l’expulsion de Hamza Moussaoui dans le temps additionnel (90+6è).